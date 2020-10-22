Cezaevlerinde 'e-görüşme' açıklaması

Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ortak toplantıda, cezaevlerindeki mahkumların aileleriyle ve bazı durumlarda doktorlarıyla “e-görüşme” yapabileceği açıklandı.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüntülü görüşme imkanının, hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.