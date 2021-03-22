Cezaevinden izinli çıkan erkek boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu

4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu kadın R.D. ve H.B.’nin bulunduğu motosikleti, otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve R.D.’ye tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki R.D. ve H.B. yaralanırken, saldırgan erkek B.D. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. R.D.’nin vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet ederken, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayından ardından kaçan B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.