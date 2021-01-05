Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere günlük 1 kova su iddiası

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Tekirdağ 2 No'lu F tipi Cezaevindeki su sıkıntısı iddialarını Meclis'e taşıdı.

Cezaevlerinde kapasitenin zaman zaman üzerine çıkıldığı ve çoğu zaman ise tam kapasite ile tutuklu ve hükümlülerin bulunduğunu hatırlatan Hakverdi, cezaevinde tutuklu ve hükümlülere günde 150-200 litre su verilmesi gerekirken sadece bir kova (10-15) litre su verildiği bilgisinin doğru olup olmadığını sordu.

Hakverdi, şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle birçok insanımızı kaybettiğimiz bu süreçte, en fazla dikkat edilmesi gereken 3 unsur olan ‘maske, mesafe ve temizlik’ sık sık tekrarlanmakta ve hastalığın yayılımının önü alınmaya çalışılmaktadır. Bu şartlar büyük oranda normal hayatta halkımız tarafından uygulanmakta olsa da ülkemizde bulunan 355 hapishanede bulunan yaklaşık 280 bin tutuklu ve hükümlü için bunu söylemek pek mümkün değildir.

Son günlerde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlü yakınları tarafından tutuklu ve hükümlülere günde sadece bir kova su verildiği iddia edilmektedir."

Hakverdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmak üzere şu soruları sordu: