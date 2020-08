Cezaevinde kayıtdışı görüşmelere 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü H.G, eski cezaevi savcısı avukat Hüseyin Hisli ile 5 kez kayıtdışı görüştürüldü. İddiaya göre, kurumun İnfaz Koruma Baş Memuru Ahmet P., hükümlü H.G’yi Cezaevi Müdürü Tuncay Avanaş ile bir araya getirdi. Avanaş da 12 milyonluk miras davası olan H.G’yi, davasının çözülmesi amacıyla avukat Hisli ile tanıştırdı. Kurum Müdürü Tuncay Avanaş ile İnfaz Koruma Baş Memuru Ahmet P.’nin para karşılığı kayıtdışı görüşmelere göz yumduğu ilere sürülürken, Hisli’nin avukat kaydı, retina ve kimlik kaydı yapılmadan cezaevine girdiği tespit edildi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, cezaevi ikinci müdürü B.Y., kayıtdışı görüşmeye ilişkin 12 Nisan tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. B.Y., verdiği dilekçede, “Kurum Müdürü Tuncay Avanaş, hükümlü H.G’yi üç kez vekâletsiz avukat görüşü yaptırmış olmasına rağmen, yine vekâletsiz şekilde avukatla görüştürerek görevini kötüye kullanmıştır” dedi. Şikâyetin ardından B.Y., Antalya Elmalı Kapalı Cezaevi’ne tayin edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Avanaş ise savunmasında hükümlü H.G’nin kendisine birçok kez sözlü olarak avukat ile görüştürme talebinde bulunduğunu, hükümlünün ruh sağlığının iyi olmadığını, kurum içerisinde problem çıkardığını, art niyet olmaksızın hükümlünün psikolojisini düzeltebilmek amacıyla Avukat Hüseyin Hisli ile görüştürdüğünü söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede ise söz konusu eylemin sabit olmasına karşın, "herhangi bir kişinin mağduriyetine sebebiyet vermediği" gerekçesiyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.

Daha önce de yaşandı

Aynı cezaevinde daha önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fettah Tamince’nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle, Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük’ün de arasında bulunduğu 5 kişi ile birlikte adli bir mahkumu “kayıtdışı” ziyaret etmiş ve görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Avukatlık Kanunu’nda yer alan 48. maddeye göre, “Verilen bir ücret yahut çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık eden memurlar en az bir yıl hapis cezasına çarptırılır” deniliyor.