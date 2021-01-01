Cezaevinde Covid-19 ölümleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Maltepe Cezaevinde Covid-19 nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ettiğini açıkladı.

İlgezdi, “Covidlilerle diğer mahkumların aynı tuvaletleri ve aynı telefonları kullanmaya devam ediyorlar. Cezaevi yönetimi tüm mahkumları hasta etmek için özel bir çaba içinde mi?” diye sordu.

"Sürecin başından beri cezaevlerindeki vaka ve ölüm sayılarını açıklaması için Adalet Bakanlığına çağrı yapıyoruz. Adalet Bakanlığı 17 Haziran’dan bu yana cezaevlerindeki Covid-19 vakalarını açıklamıyor" diyen İlgezdi, "Covid-19'la ilgili sık sık gündeme gelen Maltepe Cezaevinde aralık ayı içerisinde en az 4 mahkumun daha Covid nedeniyle yaşamını yitirdiğinin mahkumlar tarafından açıklandı” ifadesini kullandı.

İlgezdi, Covid-19 tanısı konan kişiler ayrı bir alanda tutulurken, temaslılar da bir alanda tutulduğunun bilgisini paylaşarak, “Covid-19 semptomları gösterenler, tat ve koku duyusu gidenler bile kendilerini gizleyerek, temaslılar ile yaşamaya devam etmekte ve temaslıların sağlığını tehlikeye atmaktadır” açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Sağlıklı mahkumlar, temaslılar ve Covidliler aynı tuvaletleri, aynı telefonları kullanmaktadır. Bu da sağlıklı mahkumlarda hastalık riski yaratmaktadır” diyerek Adalet Bakanlığından bir an önce bu duruma el konmasını talep etti.