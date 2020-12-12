Ceza yazan polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz

Konya'da, koronavirüs kısıtlamanın başladığı ilk saatlerde, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle biri sürücü 2 kişiye 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi.

Ayrıca, 0.93 promil alkollü olan sürücü Cemal Ö.'ye 1228 TL ceza kesilerek 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

DHA'nın haberine göre, oto tamircisi olduğu öğrenilen ceza kesilen diğer yurttaş Yusuf B., polislere "İşten çıktık arkadaşımızın evine gidiyoruz. 2 günlük yasaktan dolayı evine gidiyoruz. Anlayış göstermenizi bekliyorum. Yalan söyleyecek bir durumum yok ağabey ne diyeyim ben sana şimdi. İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey, sana bu kadar söylüyorum" dedi.