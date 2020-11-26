Ceza sigortasız çalıştırılan çocuk ve genç işçilere kesildi

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İçerenköy'de bulunan meyve sebze halinde çevik kuvvet polislerinin desteğiyle maske denetimi yaptı.

Polis ekipleri, halde maskesiz şekilde çalışanlara kişi başı 900 lira para cezası kesti.

Öte yandan, meyve ve sebze halinde çalışan 20 yaş altı 7 genç ve çocuk işçiye 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Cezanın nedeni olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecek olmaları gösterildi.

Oysa, 20 yaş altında olmalarına rağmen çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Bu durumda ceza kesilen işçilerin kayıtsız şekilde çalıştırıldığı, üstüne de 3 bin lira ceza yediği ortaya çıktı.