Ceylingül Tekstil işyerinde salgına karşı önlem almıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren Ceylingül Tekstil fabrikasında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ağına ihbarda bulundu.

İşçiler; patronlarından hastalığa yakalanmamak için dönüşümlü çalışma talebinde bulunduklarını, bunun karşılığında aldıkları cevabın, “Covid olmayan tek kişi bile kalsa bu işyeri kapanmayacak” olduğunu belirttiler.

Covid-19 vaka sayılarının yükseldiği dönemde işe gelmeyen işçilerin yıllık izne çıkarıldığını, ancak bu işçilerin koronavirüse yakalandığını öğrendiklerini anlatan işçiler, buna rağmen kendilerine hiçbir uyarının yapılmadığını söylüyorlar. Patronun pandemi önlemi olarak sadece “birbirinize yaklaşmayın, maskenizi çıkarmayın” dediğini ama makinelerin birbirine bu kadar yakın olduğu bir işyerinde bunun mümkün olmadığını belirtiyorlar. Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısının fazla olduğu işyerinde üretim tüm hızıyla sürüyor. İşçiler son çare olarak işten çıkmayı düşündüklerini ama çalışmaya mecbur oldukları için bunu yapamadıklarını söylediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]