Ceylan Önkol'un ölümünde İçişleri Bakanlığı kusurlu bulundu

Diyarbakır Lice'de havan mermisiyle yaşamını yitiren 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un ölümüyle ilgili açılan davada Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki kanıt ve raporların faillerin tespiti için yetersiz olduğunu iddia etmiş ve dosya için “daimi arama kararı” vererek rafa kaldırmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, davalı olan İçişleri Bakanlığı idarenin kusurlu olmadığı yönünde savunma yaptı.

Mahkeme, bakanlığın olayın meydana geldiği yerin köylülerin hayvanlarını otlatmak için geçiş güzergahı olarak ve çocukların oyun alanı olarak kullanılan bir yer olmadığı yönünde bilgi ve belge sunmamasına dayandırdığı kararında, "Durum böyle olunca; insanların sürekli kullandıkları ve yerleşim yerine yakın bulunan bir alanda patlamamış mühimmatın bulunması, davalı idarenin sunduğu güvenlik hizmetinin gereği gibi yürütülmediğini gösterdiğinden, olayda davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu sonucuna varılmıştır" değerlendirmesine yer verdi.

Patlamanın Önkol’un elindeki cisimle patlayıcı maddeye vurmasıyla meydana geldiği yönündeki bilirkişi raporuna atıfta bulunan mahkeme, olayda Önkol’un yüzde 10, idarenin de yüzde 90 kusurlu olduğunu belirtti.

Maddi ve manevi tazminat ödenecek

Mahkeme, Önkol’un yüzde 10 kusurlu bulunması nedeniyle anne Saliha Önkol için 124 bin 700 TL maddi tazminat isteminin 112 bin 230 TL'lik kısmını, maaş bağlanmış olması nedeniyle baba Raif Önkol için ise 77 bin 890 TL maddi tazminat isteminin 70 bin 101 TL'lik kısmını kabul etti.

Mahkeme, anne ve babanın talep ettiği 150 bin TL’lik manevi tazminat talebinde de anne ve baba için 50’şer bin TL olmak üzere toplamda 100 bin TL ödenmesine hükmetti. Aileye toplam 283 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenecek.

Ne olmuştu?

Ceylan Önkol 28 Eylül 2009'da, Diyarbakır, Lice'nin Şenlik köyüne bağlı Hambaz mezrasında koyun otlatırken meydana gelen patlamada yaşamını yitirmişti.

Patlama sesini duyan köylüler tarafından bulunan Ceylan’ın cesedi, 6 saat boyunca bekletilmiş, Lice Cumhuriyet Savcısı’nın “Can güvenliğim yok” diyerek olay yerine üç gün sonra gitmişti.

Ceylan Önkol’un hayatını kaybettiği yer Bingöl-Diyarbakır sınırının Bingöl tarafındaki Tabantepe askeri birliğinin, Abalı ve Yayla jandarma karakollarının üçgeninde yer alıyordu.

Önkol’un otlattığı küçükbaş hayvanların patlamadan zarar görmemesi, herhangi bir çukurun oluşmaması Ceylan’ın doğrudan hedef alındığı iddiasını kuvvetlendiriyordu. Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, “Olay sırasında bölgede herhangi bir havan atışı yapılmamıştır” diyerek Ceylan’ın ölümündeki rolünü inkâr etmişti.

2010'da Önkol ailesinin avukatları, soruşturma devam ederken dosya hakkında alınan gizlilik kararına yaptıkları tüm itirazlar reddedildiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Mayıs 2012'de hâlâ dava açılmaması ve şüphelilerin bulunmaması nedeniyle tekrar AİHM'e başvuruldu. AİHM etkin soruşturma ve yaşam hakkı açısından “ihlal olmadığına” karar verdi.

30 Nisan 2014’te Ceylan Önkol’un ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki kanıt ve raporların faillerin tespiti için yetersiz olduğuna kanaat getirdi ve dosya için “daimi arama kararı” verdi. Böylece dava zamanaşımına bırakıldı.

Danıştay ise 16 Mayıs 2019'da bu kararı bozdu. Tazminat davası yeniden görüldü.