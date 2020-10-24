Ceylan Ertem 'sendikamız yok' dedi, Birlik Sendikası'ndan çağrı geldi

Müzisyen Ceylan Ertem, 'Sendikamız yok neden olamıyor, bu çok büyük bir eksiklik' dedi, Birlik Sendikası'ndan çağrı geldi.

Haber Merkezi

Salgın döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerden olan müzisyenlerin durumuna ilişkin Akustik24’te Ayşen Güven’e konuşan Ceylan Ertem, "Pandemi dönemindeki yalnız hani müzisyen olarak da yalnız hissetmek çok yoğun bir baskı olarak üzerimdeydi. Sendikamız yok neden olamıyor, bu çok büyük bir eksiklik" dedi.

Ertem'in bu sözleri üzerine Birlik Sendikası'ndan bir çağrı geldi.

Sendika'nın çağrısında, "Sizin de sendikanız var! Birlik Sendikası sizi sendikalı olmaya davet ediyor! Birlik olun, sendikalı olun!" denildi.

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