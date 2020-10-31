Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan İzmir depremine ilişkin açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İzmir depreminde son durumu açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



"Şu ana kadar 83 canımızı yitirdik, 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı.

4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları 6 binada devam ediyor,

Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Bir taraftan da yıkım çalışmalarını başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başladı.

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.

Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.

7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.

Kurulu boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler.



Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak."