Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Artvin ve Rize açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları kimse kalmadığını belirtti.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları yurttaş kalmadığını söyledi.

Bakan Kurum, "Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda" dedi.

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