Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları yurttaş kalmadığını söyledi.
Bakan Kurum, "Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Artvin ve Rize açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları kimse kalmadığını belirtti.
Haber Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları yurttaş kalmadığını söyledi.
Bakan Kurum, "Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda" dedi.