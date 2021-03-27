Çevre ve Şehircilik Bakanı: Kanal İstanbul projesi için imar planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız" diye yazdı.

Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız. pic.twitter.com/ksMvqrBq4A — Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2021

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verilmişti.