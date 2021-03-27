Çevre ve Şehircilik Bakanı: Kanal İstanbul projesi için imar planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Kanal İstanbul projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık' dedi.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız" diye yazdı.

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verilmişti.

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Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi