Çevre ve Enerji bakanları topu birbirine attı: Ona sor

Eti Maden Kestelek açık ocağıyla Orhaneli Çayı arasında yapılan sızdırmazlık duvarı projesinde yanlış teknoloji seçimi nedeniyle taahhüt edilen sızdırmazlık sağlanamadı. Proje bedeli olan 6 milyon lira firmaya ödenmişti ve tazmin edilmesi mümkün olmadı. Konuyla ilgili soru önergesiyse iki bakanlık arasında kaldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önergede yer alan hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanında bulunduğundan söz konusu önergeye ilişkin ilgili Bakanlıklardan bilgi alınmalıdır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Önergede bahsi geçen iş ve işlemlere ilişkin bilgilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" yanıtını verdi.