Çevre Mühendisleri Odası'ndan kaçak fabrikanın bulunduğu mahalleye ziyaret

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi dün İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi’nde etrafa kötü koku ve duman yaydığı için tepki çeken kaçak fabrika için mahalleli ile bir araya geldi.

Toplantıda sorunlarını dile getiren mahalleliler nefes almakta zorluk çektiklerini, fabrikanın bacasından çıkan dumanın boğazlarını yaktığını, özellikle astım hastası olanların hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Ayrıca bacadan çıkan kimyasaldan dolayı bahçelerindeki ekinlerin zarar gördüğünü de dile getirdiler.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Yaşayan mahallelinin fabrika hakkındaki sorunlarını dinleyip, incelemek için fabrikanın çevresini dolaştı.

Yaşayan’ın durum hakkında görüşleri şu şekilde;

“Beykoz İlçesi Akbaba Mahallesi’nde, Fabrika Çıkışı sokakta yer alan fabrikanın; çömlek fabrikası olduğu, boyama ünitesinden çıkan renkli gazların bacadan direk verildiği ve kokuya neden olduğu, mahalle sakinleri tarafından beyan edilmiştir. Toplantı esnasında fabrikadan boya kokusu geldiği ve fabrikanın dere kenarının hemen yanında olduğu gözlemlenmiştir. Mahalle sakinleri tarafından konuyla ilgili ilçe belediyesi ve il sağlık müdürlüğüne şikayet edildiği ve ilçe belediyesi zabıta müdürlüğü tarafından fabrikanın mühürlendiği, fakat daha sonra tekrar faaliyete geçtiği belirtilmiştir.

Öncelikli olarak çeşitli kurumlara yazılan dilekçelerin cevaplarının toplanması ve verilen cevaplar doğrultusunda konunun ayrıntılı olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda gerekirse teknik anlamda ilgili kurumlara TMMOB Çevre Mühendisleri Odası desteğiyle dilekçe yazılıp, cevabın sahada kontrolü sağlanacaktır.”