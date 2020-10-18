Çevre Mühendisleri Odası'ndan kaçak fabrikanın bulunduğu mahalleye ziyaret

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi dün İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi’nde etrafa kötü koku ve duman yaydığı için tepki çeken kaçak fabrika için mahalleli ile bir araya geldi.
Toplantıda sorunlarını dile getiren mahalleliler nefes almakta zorluk çektiklerini, fabrikanın bacasından çıkan dumanın boğazlarını yaktığını, özellikle astım hastası olanların hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Ayrıca bacadan çıkan kimyasaldan dolayı bahçelerindeki ekinlerin zarar gördüğünü de dile getirdiler.
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Yaşayan mahallelinin fabrika hakkındaki sorunlarını dinleyip, incelemek için fabrikanın çevresini dolaştı.
Yaşayan’ın durum hakkında görüşleri şu şekilde;