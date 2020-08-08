Çevre Bakanlığı’nın boşalttığı binanın arazisi ‘ticaret alanı’ oldu, 12 kat izni verildi

İstanbul’un en değerli bölgelerinden Balmumcu’daki arazinin geleceği merak konusu. Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar görmesinin ardından boşaltılmıştı. 10 katlı bina 1970’li yıllarda yapıldı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre bakanlık 3 bin 357 mekrekarelik araziye ilişkin yeni imar planlarını dün askıya çıkardı. Planlarda “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında kullanılma üzere aynı kanunda tanımlanan “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği duyuruldu.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kullanımının sona ermesinden sonra alanın işlevsiz kaldığı belirtilen planda “İşlevsiz kalan kent parçalarının çevresi ile uyumlu olarak işlevlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda imar planı değişiklikleri çalışmaları yapılmıştır” denildi.

Hazineye ait arazi planlarda en son “resmi kurum alanı” fonksiyonundaydı. Yeni planlarla söz konusu arazi ‘ticaret alanı’na dönüştürüldü. 12 kat da izin verildi.