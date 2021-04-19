Cevizoğlu 'Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm' dedi Akit'i sevindirdi

CNN Türk’te Akıl Çemberi programına katılan Hulki Cevizoğlu, AKP tarafından İstanbul’a yapılması planlanan ve geniş kesimlerden çeşitli nedenlerle büyük tepki toplayan Kanal İstanbul’u “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleri ile savundu.

Cevizoğlu, "Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" dedi.



Cevizoğlu, “Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.” diye konuştu.

Yeni Akit sevindi

Yeni Akit Cevizoğlu'nun sözlerini haberleştirirken, Kanal İstanbul'un 'önemli' olduğunu savunan yorumlarına yer verdi. Cevizoğlu'nun "Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" sözlerini "Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” şeklinde verdi.