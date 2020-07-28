Cevizin anavatanı Türkiye ceviz ithalatı şampiyonu oldu

Cevizin gen merkezi ve anavatanı olan ülkelerden Türkiye, dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi oldu. Türkiye, 2019’da 129 milyon dolarlık ceviz ithalatı yaptı.

Tarımdunyasi.net'ten Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Türkiye’nin 2014-2015 sezonunda 34 bin ton olan ceviz ithalatı 2015-2016 sezonunda 64 bin tona yükseldi. Bir sonraki sezon, 2016-2017’de 66 bin ton, 2017-2018 sezonunda ise 77 bin ton ceviz ithalatı yapan Türkiye, 2018-2019 sezonunda ithalat 103 bin tona ulaştı. Aynı dönemde ceviz ihracatı ilk 4 sezonda 8 bin ton civarında olurken 2018-2019 sezonunda 30 bin tona çıktı.

Ceviz dış ticaret verileri kabuklu ve kabuksuz olarak incelendiğinde 2019 yılında Türkiye’nin kabuklu ceviz ihracat değeri yaklaşık 42 bin dolar. Kabuksuz ceviz ihracat değeri ise 26,2 milyon dolar. Aynı dönemde kabuklu ceviz ithalat değeri yaklaşık 106 milyon dolar, kabuksuz ceviz ithalat değeri 23 milyon dolar oldu. Türkiye toplamda 129 milyon dolarlık ceviz ithal ederken 26,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Toplamda 100 milyon dolardan fazla dış ticaret açığı var.

Türkiye kabuklu ceviz ithalatının yüzde 70’ini Şili, Ukrayna ve ABD’den yapıyor. Kabuksuz iç ceviz ithalatında ise yüzde 75’lik payla Ukrayna ve Hindistan önemli bir yere sahip. Ceviz ihracatı ise Kuzey Kıbrıs’a ve Suudi Arabistan’a yapılıyor.

Üretim alanı ve ağaç sayısı artıyor

Türkiye’nin 2014 yılında 7 milyon civarında olan ceviz ağacı sayısı 2019’da yaklaşık 10 milyona çıktı. Aynı dönemde ağaç başına verim 26 kilodan 22 kiloya geriledi. Ceviz dikim alanı 2014 yılına göre yüzde 80 artarak 69 bin 395 hektardan 125 bin hektara ulaştı. Dikim alanı ve ağaç sayısı hızla artarken, üretim aynı oranda artmadı.

Üretici fiyatı, gübre ve mazottaki artışın gerisinde

Rapora göre, cevizde üretici fiyatları 2019 yılında 2015 yılına göre yüzde 47, gübre fiyatı yüzde 63, mazot fiyatı ise yüzde 67 oranında arttı. 2015 yılında 1 kilo ceviz ile 8,34 kilo gübre, 3,54 litre mazot alınabiliyorken, 2019 yılında girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 1 kilo ceviz ile 7,55 kilo gübre, 3,12 litre mazot alınabiliyor. Son 5 yıl içerisinde 1 kg ceviz ile alınabilecek gübre miktarında yüzde 9,4, mazot miktarında yüzde 11,8 oranında azalma görüldü. Ceviz üreticisi, mazot ve gübre başta olmak üzere artan maliyetler altında adeta ezildi.