Çevirmenler Meslek Birliği: Dayanışma ile güçlenmenin başlıca yolu örgütlenmektir

Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR), Dünya Çeviri Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sosyal güvencesizlik, yetersiz ücretler, geciktiren ödemeler ve ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle halihazırda geçim sıkıntısı çeken çevirenlerin durumu salgınla birlikte daha da zorlaştı" denilerek, giderek zorlaşan çalışma koşullarına dikkat çekildi.

"Çevirmenlerin haklarının her daim takipçisi olacağız. Dayanışma ile güçlenmenin başlıca yolu örgütlenmektir" diyen Çevirmenler Meslek Birliği, çalışanları örgütlenmeye de davet etti.