ÇEVİRİ | Yürürken sakız çiğnemeyin

ABD devlet başkanı Joe Biden’ın “Putin’in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusunu olumlu yanıtladığı televizyon programının ardından Rusya'nın vermesi gereken tepkiye ilişkin Rusyalı aydın ve gazeteciler çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bunlardan biri de, Rusya Dış Politika ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı, “Küresel Politikada Rusya” Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Bilimsel Direktörü Fyodor Lukyanov’du. Lukyanov geçen hafta Kommersant gazetesinde yayınlanan konuya ilişkin makalesinde, Rusya’nın, Biden’ın sözlerine ve ABD’nin devletler arası ciddiyete ve ilişkilerin uzun vadeli doğasına zarar veren bu türden çıkışlarına, ilişkileri dondurma seçeneği de dahil olmak üzere sert yanıt verilmesi gerektiğini belirtiyor. Rusya’nın dış politikasının belirlenmesinde oynadığı rol ve Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla bilinen Lukyanov’un yazısını ilginize sunuyoruz.

Joe Biden’ın bir televizyon röportajında, Vladimir Putin’i bir katil olarak görüp görmediğine dair olan soruya verdiği olumlu yanıt, Washington ile Moskova arasında uzun süredir serbest düşüş halinde olan ilişkiler zemininde dahi korkunç sayılır. Verdiğimiz tepkiler ise ABD Başkanı’nın kendisine tam olarak ne sorulduğunu tam olarak kavrayamadığı varsayımından, Biden’ın Rusya ve Putin’e savaş ilan ettiği seçeneğine kadar uzandı.

İlk hipotez, görüntüler izlenince kolayca çürütülebilir. Biden kendinden emin ve tutarlı bir şekilde konuşuyor; Putin ile epey bir zaman önce gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlıyor ve kendinden emin bir cevap veriyor. Anlayacağınız aklı ve hafızası gayet sağlam. İkinci seçenekle ilgili olarak, böyle açık sözlü bir açıklamanın Kremlin'e muhalif bazı kesimlere "yapabilirsiniz" türünden bir işaret olduğunu tahmin etmek elbette mümkün. Ancak bu, Rusya meselesinin ABD başkanı için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olurdu. Fakat hem röportajın hem de genel olarak güdülen politikanın bağlamı bunu kanıtlamıyor.

Biden, Amerika’nın sorunlarından bahsediyor, Putin konusu ise geçen yılki seçimlere müdahale konusundaki bir istihbarat raporuna bağlı olarak gündeme geliyor. Belgede, 2016 seçimleriyle bağlantılı olarak ileri sürülen iddialarla karşılaştırılabilecek hiçbir iddia bulunmuyor.

Esas düşüncesi, Rusların, Amerikalıların zihinlerinde ve kalplerindeki çatışmayı körüklemeye çalıştıkları, bunu yaparken de Trump ve avaneleri tarafından isteyerek ya da istemeyerek aktif biçimde yardım aldıkları yönündedir.

Röportajın yapıldığı gün yayınlanan bir başka istihbarat raporu da bu iddiayı genişletiyor. Trump ve ortaklarının seçimlerin çalındığına dair iddiaları ABD’de aşırılığı körüklemişti. Neticede, dış düşmanlar ile bu düşmanların çıkarları doğrultusunda beşinci kol faaliyeti yürütenler arasında anlaşılabilir bir ilişki ortaya çıkmaya başlıyor. Klasiktir.

Biden’ın açıklamalarından iki sonuç çıkar.

Birincisi, tıpkı Trump döneminde olduğu gibi, iç politika, ABD yönetiminin gündeminde kayıtsız şartsız şekilde hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Demokratların zaferinin, önü alınamayan iç sorunları en azından bir süreliğine yatıştıracağı beklentileri gerçekleşmedi. Demokrat Parti başarısını pekiştirme telaşında, son dört yıldaki tanıdık bir enstrüman olan ‘Rus müdahalesi’, hala talep görüyor. Ve bir kez daha, bu enstrüman bir araçtır, amaç değildir.

Genel olarak, Biden yönetiminin ABD'nin küresel liderlik konumuna "dönüşü" ile ilgili söyleminin büyük ölçüde bir “süslü kıyafet” olduğunu söylemek gerekir.

Trumpizm ile bir kopuşu açıkça göstermek için tasarlanmıştır. Ancak gerçekte izlenecek politika, uluslararası yükümlülükleri azaltmayı amaçlayan taktiklerin temkinli bir şekilde devamı olacaktır. Trump dönemine göre temkinli ama Obama dönemine göre yoğun bir politika. Geneli itibariyle, gerçek eylemleri gizlemek için tasarlanmış bir sis perdesi.

İkincisi ve belki de daha önemlisi, Biden'in açıklamaları, uluslararası politikada giderek artan bir olgunun altını çiziyor. Mecazen söyleyecek olursak, kemiksiz dilin zaferi; biraz daha tanımlayacak olursak, söylem ile pratikteki uygulamalar arasında artan uçurum olarak nitelendirebiliriz.

Önceki standartlara göre, başka bir ülkenin liderini hele ki birçok potansiyele sahip bir büyük gücün liderini katil olarak adlandırmak, ilişkilerde bir kopuşa ve bundan da öte daha tehlikeli sonuçlara hazır olmak anlamına gelirdi.

Bu elbette ki şu anki durumu karşılamıyor. Putin’e hüküm giydiren Biden aynı röportajda hiç utanmaksızın “yürürken aynı zamanda sakız da çiğneyebilirsiniz” demiştir. Yani demek oluyor ki Washington ihtiyaç duyduğunda Moskova ile temasa devam edecek.

Bu kibir, ABD liderliğinin böyle bir davranışın ciddi sonuçları olmayacağına dair güvenine dayanmaktadır. Soğuk Savaş'tan bu yana geçen 30 yıl içinde, Amerika her şeye kâdir olmaya alıştı ve şimdi bile, açıkça ortada olan güçlüklere rağmen, bunu vazgeçilmez bir özellik olarak görüyor. Washington, kendisiyle ilişkilerin doğası gereği değerli olduğuna ve bu ilişkilerin korunması uğruna (açık bir düşmanlığa dönüşmesinden kaçınarak) stratejik rakip olarak ilan edilen Çin ve Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelerin alçakgönüllülük göstermeye hazır olduğuna inanıyor. Diğer bir deyişle, dış ortaklar için Birleşik Devletler ile bağ kurmak oldukça önemlidir. Bu bakış açısının kapsamlı bir formülasyonu, ABD'yi "vazgeçilmez bir güç" olarak nitelendiren Madeleine Albright tarafından yaklaşık çeyrek asır önce verilmişti.

Ancak başka bir neden daha var. Gerçek bir askeri tehdidin yokluğu, daha doğrusu caydırıcılığın dokunulmazlığına olan inanç, sorumlu kişilere "olağanüstü düşünce hafifliği" verir ve ilişkileri bir tür çevrimiçi bilgisayar oyununa dönüştürür. Diplomasi ahlakı ve gelenekleri, sosyal ağlardaki iletişim tarzına yaklaşıyor, çünkü bu saydıklarımız bir sözcüyle bile değil, Trump’ın parmak ucuyla siyasetin ana kaynağı ve alanı haline gelmişti. Bunun kendi içinde olumlu yanları olabilir, çevrimiçi atışmalarda olduğu gibi hararet sözlü bir hal alır ve orada sönümlenir. Ancak politik ortam ne kadar oyunlaştırılırsa oyunlaştırılsın hiç kimse eylemlerin yalnızca bu alan dahilinde ortaya çıkacağını garanti edemez. Bunun sorumlusunun bu “internet kafe” ortamının olduğu ve ne kadar az “filtrelenirse”, “çevrimdışına” geçişin o kadar riskli olacağı göz ardı edilemez.

Biden'in açıklaması, yalnızca Washington'un "her şey mümkündür" ve "sonucunda da hiçbir şey olmayacak" anlayışını güçlendireceği için net bir cevap olmadan bırakılamaz.

Büyükelçinin geri çağrılması doğal bir adımdır ancak yeterli değildir. Gerekli asgari teknik hususlar dışında ilişkileri tamamen dondurmak mantıklı olacaktır. En önemlisi, ABD'nin, kendileri için önemli olan bazı alanlarda yararlı etkileşimi sürdürürken çoğu alanda keyfi davranışların mümkün olduğu inancını çürütmek gerekir. Yürürken sakız çiğneyemeyecekler.

Bizim için geleneksel olan bunun karşıtıdır.

Moskova, ABD'nin de buna hazır olduğu yerde ve ölçüde, yapıcılığa hazır olduğunu vurgulamaktan yorulmuyor.

Mevcut durumun bu yaklaşımın bir ürünü olduğunu varsaymak mantıklıdır. Ancak bunu terk etmenin zamanı geldi. Buna karşı temel itiraz, sorunların ortak olduğu, ortak çıkarlar için çözümler olduğu, diyaloğun yokluğu yerine varlığının gelecek için de önem teşkil ettiğidir. Ve "Soğuk Savaş'ın en karanlık sayfaları" deneyimi örnek olarak gösteriliyor, o zaman bile en önemli güvenlik konularında ortak bir zemin bulmak mümkündü, vb.

Bu mantıktan yola çıkacaksak eğer, o zaman "en karanlık sayfaların", karşı karşıya gelişlerde yüksek derecede yapıcılıkla, söz ve eylemler konusunda dikkatli bir tavırla yazıldığını hatırlamalıyız. Taraflar birbirlerini ciddiye alırlardı ve konuya uzun vadeli yaklaşırlardı. Uzun vadeli - yani ne bir taraf ne de diğeri rakibinin ölümcül bir zayıflama ve hatta ortadan kalkma olasılığını gözeterek hareket etmezdi. Şimdi ise ne bir ciddiyet var ne de o uzun vade. Stratejik istikrarın kolonlarına gözümüzün önünde dinamitler yerleştiriliyor. Diyalog, geçtiğimiz birkaç yıl içinde geliştirildiği veya kısıtlandığı durumlarda yeni bir gündem üretmedi, mevcut olanı da yok etti.

Dünya sistemi, sonuçları bilinmeyen, gerçekten temel anlamda değişimlerden geçiyor.

İhtiyatlı davranmak, özellikle her ülkenin iç sorunları dışsal sorunlara göre daha ağır bastığından, temel bir uluslararası siyasi erdem olmalıdır. Dış ilişkileri ya sadece kesinlikle gerekli olanlara ya da verimli olması garanti altına alınanlara indirgemek, mevcut duruma verilen doğal bir tepkidir. İlişkilerin çelişkili, sonuçsuz olduğu ve muhatap açısından bir kabalığın eşlik ettiği durumlarda, ilişkilerin sürdürülmesinin değerine dair soru işaretleri oluşur.