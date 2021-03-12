ÇEVİRİ | Pandemi teşviği ve mücadele: Kongre işçi sınıfını dolandırıyor

Bu yazı 10 Mart günü 'Stimulus and struggle: Congress short-changes the working class' başlığıyla Liberation News'te yayınlandı. ABD'li Gazeteci Eugene Puryear Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) Merkez Komite Üyeliği yapmaktadır.

Çeviri: Kaya Emre Uzmay

Biden Hükümeti'nin üzerinde oynanmış destek planı Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart günü geçti - ki bu, kararın Başkan'ın masasına gitmeden ve yasa olmadan önceki son adım. Yasanın onaylanması iki aydan uzun sürdü, buna karşın yasa Covid-19'un yol açtığı derin iktisadi ve halk sağlığı krizinin ölçüsüyle boy ölçüşebilecek bir nitelikte değil. Bu, kapitalizmin bir sistem olarak tamamen iflas ettiğinin açık bir işareti; Düzen en büyük ihtiyaç anında bile, yaşam standartlarının en feci çöküşünü önlemenin ötesinde bir şey yapmak için siyasi iradeyi toplayabilmekten aciz.

Tasarı bir "rahatlama" tasarısı olarak isimlendirilerek hakkını veriyor - ama sadece bundan ibaret. Çoğu kişi için kuşkusuz bu, kurtları bir süreliğine kapıdan uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Ancak, Covid-19 salgını sırasında vahşice ortaya çıkan temel özellikleriyle, mevcut zorluk durumunun nedeni olan kapitalizmin işleyişinde önemli bir değişiklik yapmayacaktır.

Bunu görmenin en kolay yolu, insanların farklı miktarlarda para alacağı, farklı parçalara bölünmüş büyük teşvik ödemesi. Kongre, bu paranın, ülke aşılandıktan sonra "kaçınılmaz" ekonomik düzelmeye kadar insanları ayakta tutacağını varsayıyor.

Hükümetin hamlesinin sığlığı ile büyük bir yardıma olan umutsuz ihtiyaç arasındaki çelişki, hepsinin en büyük sorununu yansıtıyor: Çalışan ve yoksul insanlar, bu siyasi süreçte özneden çok nesne konumunda.

Yasada ne var?

Rahatlama Paketi'nin içinde bulunduğumuz sosyal krizin ölçeğini karşılamadığı açıktır.

Geçen yılın aynı dönemine göre 10 milyon daha az iş var. Mevcut krizin başlangıcından neredeyse tam bir yıl sonra, istihdam kaybı 2008 krizindeki en kötü dönemden daha kötü. Kaç kişinin çalıştığının daha iyi bir ölçüsü olan işgücüne katılım oranı -çalışan veya aktif olarak iş arayan- şu anda yüzde 61. Bu, temelde, çalışma çağındaki her beş yetişkinden yalnızca üçünün işgücünde olduğu anlamına gelir. Bu, son krizin derinliklerinde, Aralık 2009'dan 4 puan daha düşük. Aynı zamanda 1975'ten bu yana en düşük seviyede, bu dönemde işgücünde neredeyse yüzde 10 daha az kadın vardı. Başka bir deyişle, mevcut kriz, modern çağda kesinlikle benzersizdir.

Yetişkinlerin üçte birden fazlası haftalık temel masraflarını ödemekte güçlük çekiyor ve çocukların yüzde 40'ı kira ödemekte, sofraya yemek koymakta veya her ikisini birden yapmakta zorlanan bir hanede yaşıyor.

Destek tasarısı, kişi başına 1.400 dolara kadar doğrudan ödemeler ile hükümet programları ve işletmeler için vergi kredileri ve sübvansiyonların bir kombinasyonuyla krizi ele alıyor. Çalışan ve yoksul insanlar arasında bu kadar çok farklı katmanın varlığı, tasarının insanları çeşitli şekillerde etkilediği anlamına geldiğinden, tüm bunların "yeterli" olup olmadığını değerlendirmek bir zorluktur. Tasarı, kendi başına, işçi sınıfı arasında yeni tabakalaşma biçimleri yaratır ve oldukça keyfi bir şekilde "kazananları ve kaybedenleri" seçer. Ülkeyi hangi endüstrilerin, tabakaların ve bölgelerin daha çok hak ettiği veya hak etmediği konusunda bir tartışmaya zorlamak, elbette, ortak sınıf çıkarlarını gizlemek için kapitalist sınıfın zaman içinde test edilmiş bir politik stratejisidir.

Tasarı, en acımasız kamu sektörü işten çıkarmalarının önlenmesine yardımcı olmak için eyaletlere ve yerel bölgelere yardım etmek adına 350 milyar dolar sağlıyor, ayrıca havayolu endüstrisinde toplu işten çıkarmaları önlemek için 14 milyar dolar sağlıyor ve bu işçilerin sağlık sigortalarına bağlı kalmalarına büyük ölçüde izin veriyor. Ek olarak, birçok işçiyi işlerinde tutacak olan maaş çeki koruma programına 7 milyar dolar daha sağlıyor.

Bu açıdan bakıldığında, birçok insan için, rahatlama paketi önümüzdeki birkaç ay boyunca halının altlarından çekilmesini önlüyor ve kesinlikle memnuniyetle karşılanıyor.

Altlarından halı çoktan çekilmiş olanlar içinse, bu kesinlikle daha karışık bir resim.

İşsizler için destek paketinin ön gördüğü 300 dolarlık "artış" işsizlik yardımlarını Eylül ayına dek uzatıyor. İlk teşvikte, CARES Yasasında, bu “artış”, işsiz herhangi bir işçinin gelirinin yüzde 100 yenilenmesini garantilemek için seçilen bir miktar olan 600 dolar olarak belirlendi. Dolayısıyla, tanımı gereği, 300 dolarlık bir ek olsa bile, yasa birçok kişiyi zor durumda bırakıyor.

İşin aslı daha da beter. İstihdam kaybının büyük çoğunluğu düşük ücretli işçiler arasında oldu. Eyaletler pervasızca halk sağlığı kısıtlamalarını kaldırırken, en büyük firma kârları da buralardan geliyor. 300 dolarlık rakam, artırılmış işsizlik yardımlarının teklif edilen yeni yoksulluk maaşlı işlere eşit olmayacağı şekilde özellikle kalibre edildi. Joe Manchin'in işsizlik maaşı artışını artırma konusunda belirttiği gibi: “Bu insanları teşvik etmiyor. Kapıların açıldığına çalışan kimse olmaması korkunç olur".

Yani, başka bir deyişle, işsizlik ödeneği önerisi, mümkün olduğu kadar çok insanı işsizlik maaşı almayı bıraktıracak ve mümkün olan en kısa sürede en düşük ücretli, en tehlikeli işlere girecek şekilde tasarlandı. İşsizlik sigortası şartlarına göre, bir işi reddeden bir işçi, çek almaktan diskalifiye edilir - ve buna ilişkin bir sağlık muhafiyetine ilişkin yerleşik hüküm yok.

Doğrudan ödemeler ve vergi kredileri, mevzuatın asıl bel kemiğidir. Ama onlar da insanları farklı şekilde etkiliyor; Bekarsanız, işsizseniz ve büyük bir şehirde yaşıyorsanız, 1.400 dolarlık ödenek, her şeyin yanı sıra birikmiş ve gelecekteki kira ve elektrik faturaları karşısında o kadar da bir anlam ifade etmeyebilir. Üç kişilik bazı aileler 5 bin 700 dolar alabilir ve bu çok daha büyük bir fark yaratabilir. Bu rahatlama paketinin ne kadar destek sunacağı, işlerin senin için ne kadar kötü olduğuna bağlıdır. Hayatı bu kadar zorlaştıran şeylerin hepsi (sağlık masrafları, biriken kira ve kamu hizmetleri borçları, kredi kartı borçları vb.) paketle sıfırlanmadı.

Paket bu boşlukları çeşitli şekillerde doldurmaya çalışmakta. Bunlardan biri, kira ve kamu hizmeti ödemelerini karşılayacak yardımın ödenmesi için eyaletlere doğrudan para sağlamak. Kamu hizmetleri ile ilgili olarak, paket yardım için 4,5 milyar dolar ayırıyor, ancak ihtiyaç 40 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu kovadaki bir damladır. Ülkenin kümülatif kira borçları 20 ila 40 milyar dolar arasında bir değerde, yardım paketiyse 25 milyar dolar sağlıyor. Yardım paketi, Ekonomik Bakım Yasası borsalarında sağlık sigortası satın aldıklarında yoksulluk sınırının yüzde 400'ünü oluşturan herkes için genişletilmiş sübvansiyonlar sunuyor.

Bir bütün olarak, açıkça, yardım paketi yukarıdaki tüm sorunları çözmeye çalışmıyor, bunun yerine yeterli sayıda insanın pandemi öncesi “normal”e ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun yaklaşan bir yaşam standardını bir araya getirebileceği bir çerçeve yaratıyor. Tasarı, tüm insani ihtiyaçların alınıp satılacak metalara dönüştürüldüğü kapitalist piyasanın kurallarına ciddi bir müdahalede bulunmuyor. O pazara para pompalar.

Manchin ve asgari ücret

Destek paketinden saat başına 15 dolarlık asgari ücretin kaldırılması, paketin temel kırmızı çizgisini belirtir: Covid-19 öncesi statükoda herhangi bir yapısal değişiklik yapmamalıdır ki ücret hükümleri kesinlikle bunu yapardı. Yıllık ortalama 3.000 doların biraz üzerinde bir yardımla, 32 milyon kişi zam alacaktı. Dahası, düşürülmüş asgari ücretin ortadan kaldırılması, ülke çapındaki restoranların, özellikle de düşük ücretlerde uzmanlaşmış devasa zincirlerin sömürücü uygulamalarına ciddi bir darbe vuracaktır.

Yoksulluk sınırı maaşları lehine somut bir kongre çoğunluğunun olması, Joe Manchin'in uzlaşmazlığından çok daha fazlasının gerçekleştiğini yansıtıyor. Yakın zamanda yapılan ankette, Cumhuriyetçilerin kazandığı bölgelerin yüzde 59'u da içeren “savaş bölgelerindeki” insanların yüzde 62'si asgari ücretin saatte 15 dolara çıkarılmasını destekliyor. Açıkça görülüyor ki, asgari ücretin artması söz konusu olunca hiç kimse seçmenlerden büyük bir darbe almayacaktı. Ücret artışına karşı seferberlik sadece sermaye lobileri tarafından gerçekleştirildi. Ticaret Odası, Business Roundtable, Ulusal Restoranlar Derneği ve diğer sermaye lobileri açıkça buna karşı çıktılar.

Business Roundtable, ücret artışının "küçük işletmelerin toparlanmasının altını oyacağını" söyledi. Ulusal Restoranlar Derneği, Bloomberg'e kar marjlarını düşürdüğü için üyeleri için "rahatlamanın tam tersi" olduğunu söyledi. Ticaret Odası, "Hayır, 15 dolarlık bir asgari ücreti desteklemiyoruz" dedi ve milyonlarca istihdam kaybı hakkında her türden saçma sapan numarayı basına pazarladı.

O zaman en tartışmalı üç konu şuydu: Yoksulluk sınırı maaşlarına bir çentik oluşturup oluşturmayacağı, işsizlik yardımlarının yoksulluk sınırı maaşlarını ödeyen patronları zorlamayacağı ve insanların doğrudan ödemelerden elde ettikleri para miktarının daha da sınırlı olup olmayacağı. Ve bunların üçünde de yoksullar ve emekçiler kaybetti.

Tartışmanın kirli arka yüzü

Süreç, siyasi temsil ile ilgili nihai sorunu yansıtıyor. Örneğin, saat başına 15 dolarlık asgari ücretin, gerçek müzakereleri örtbas etmek için bir sis perdesi veya pazarlık payı olarak dahil edildiğine dair güçlü bir iddia var.

Biden, yasasına dahil etmesine rağmen, 5 Şubat'ta CBS'e, aslında parlamento tarafından çekilen sınırlar içinde yönetileceğine inanmadığını söyledi. Parlamento karar vermeden haftalar önce bu kadar emin olsaydı, neden bunu dahil etsin ki? Parlamenterin geçersiz kılınması çağrısına rağmen, Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez, karar öncesinde CNN'e, ücret hükmünü kaldıranların Demokrat liderler değil parlamenterler olduğu sürece genel bir paket için oy kullanacağını söyledi.

Kongre İlerici Grubu Başkanı Pramila Jayapal, 25 Şubat'ta parlamenterlerin adımının reddedilmesi gerektiğini söyleyen bir açıklama yaptı. Sonra ertesi gün Politico'ya [ücret maddesinin] paketin içinde olmayacağını itiraf etti ve Senato oylamasından sadece bir gün sonra Wall Street Journal'a rahatlama paketindeki değişikliklerin nihayi kararda "küçük tavizler" olduğunu söyledi.

Senatör Bernie Sanders hemen kaybetmesi garantili bağımsız bir değişiklikle tekrar teklif etti ve aynı zamanda sessizce, asgari ücreti yükseltmeyen milyar dolarlık şirketlere vergi teklifini geri çekti. 1 Mart'ta, asgari ücret hükmünü desteklemek için Beyaz Saray'ın Senatör Manchin'e "herhangi bir baskı veya lobi yapmadığı" bildirildi.

Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak arka odada yoğun bir puro dumanı kokusu var.

Asgari ücretle ilgili korku, Kongre'nin “ilerici”lerinin erken teslimlerini gizledi. Güçler arasındaki ilişkinin açık bir sunumundan ziyade, “ilericilerimiz” halk hareketleriyle retorik dayanışmalarını ifade ettiler, ancak kozlarını Temsilciler Meclisi'nde kullanmama yönünde çoktan karar vermiş görünüyorlardı.

Protestodan iktidara

Emekçi ve yoksul birçok insan, saatte 15 dolar, daha yüksek işsizlik ödemeleri ve daha yeterli doğrudan ödemeler için kahramanca bir mücadele veriyor. Ancak tartışmada hiçbir zaman gerçekten bir sesleri olmadı. Kongre'de işçi sınıfının en iyi "arkadaşları" bile anlaşma yapmada sıkışmıştı.

Tartışmanın bütünü, işçi sınıfını politikacılar tarafından önceden belirlenmiş bir çerçevenin insafına bırakıyor: Onlar tarafından yazılan yasa tasarıları ve değişiklikleri ve neyin mümkün olduğuna dair görüşlerine dayalı olarak müzakere edilen uzlaşmalar. Bilgi akışı, bu "temsilcilerin" kararlarının ve anlaşmalarının bağlamı ve arka planı bile büyük ölçüde gözden uzaktır. Bu yüzden son iki aydır çoğu insan tahminleriyle ve umutlarıyla baş başa kaldı.

Emekçiler ve yoksul halk oy için manipüle ediliyor, oy verdikleri kişilerin izlediği gerçek politikalar ve stratejiler üzerinde doğrudan bir etkileri bulunmuyor. Milyonlarca insan istese bile, Kongre İlerici Grubu'nu yardım tasarısının kabulü için bir saatte 15 doları olmazsa olmaz sayarak pazarlık masasına oturtmaya nasıl “zorlayacaklar”? Böyle bir çaba kim tarafından ve nasıl organize edilecek?

Bu siyasi sistem için bir bütün olarak yeni bir katılımcı çerçeve, yeterince güçlü hareketler ve "ilerici" politikacıları programlarından doğrudan sorumlu tutan işçi sınıfı partileri gerektirecektir.

Yardım tasarısı açık bir sınıf savaşı olduğunu gösteriyor. Büyük Buhran'dan bu yana en kötü krizin ortasında bile, Senato'nun ne pahasına olursa olsun ödün veremeyeceği tek mesele, saatte 15 dolarlık asgari ücretin engellenmesi oldu. Bu Senato'nun bir anlaşmayı sonuçlandırmak için "sıkı çalışma" gösterisinin doğasıdır. Yoksulluk sınırı ücreti ekonomisinin korunmasını sağlamak için gece boyunca aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen multi milyonerlerden oluşan bir topluluk.

İnsani bir ücret, genel sağlık sigortası, bir hak olarak bir iş ve barınma, tazminatlar, polis terörüne son ve çok daha fazlası - bu talepler, işçi sınıfının ve ezilen halkların biz mevcut sosyal krize karşı mücadeleyi organize ederken şu anda iktidar kurumlarındakilerden ciddi bir şekilde uzaklaşmasını gerektiriyor.