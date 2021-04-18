ÇEVİRİ | Martí'den Fidel'e: Birlik için parti

Küba Komünist Partisi 8. Kongresi, ideoloji, kadrolar ve ekonomik alanda alınacak tedbirler olarak belirlenen üç önemli başlıkta çalışma gruplarıyla sürüyor. Kongre, yarın, yani ABD’nin 1961’de başarısızlığa uğratıldığı Domuzlar Körfezi girişiminin altmışıncı yıldönümü olan 19 Nisan’da tamamlanacak. Kongre’nin sonuçları beklenirken, Komünist Parti’nin tarihi ve oluşmasında rolü olan güçlerle ilgili bir makaleyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Granma’daki aslından çeviri: Şimal Çiçek

Haber Fotoğrafı: Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raúl Castro 8. Kongre açılış konuşmasını yapıyor



İkna etmek, bir araya getirmek, seferber etmek, eğitmek Küba’nın kurtuluş mücadelesinde her zaman güncel olan görevlerdi. Ve bu görevleri somutlaştırmak için örgütlü bir güce ihtiyaç vardı: Parti.

Dağınıklık, bölgecilik, tutarsızlıkların çift taraflı kirliliği ve entrikalar sömürge dönemi Küba'sını derinden yaralamıştı. Acilen bir “tedavi”ye ihtiyaç vardı, daha fazla gözyaşı akıtılamazdı. Küba'nın kurtarılması gerekiyordu.

Yaranın bulunduğu yerde daha önceki "klinik" gözlemleriyle, bir doz zekâ, hitabet yeteneği ve vatan sevgisiyle, genç bir adam kurtarıcı iksiri açık ve kesin bir biçimde tanımlamaya başladı: Birlik. İlk bağımsızlık girişimlerini boşa çıkaran ve ertelemeye zorlayan bölünmelerden insanları kurtarabilecek zorlu, güvenilir, fakat şaşmaz bir aşı. Birliği inşa edecek bir siyasi enstrümana, bir partiye ihtiyaç açıktı.

Yavaş yavaş, adalet idealiyle ilerleyen, genç José Martí'nin siyasi yeteneği ortaya çıktı. Dağılmış ama “tamamlanmamış Devrim”e sadakatlari süren güçleri, "yönetme tutkusu ve en güzel girişimleri bozan, geçersiz kılan yerelcilik” nedeniyle zayıflamış olanları yeniden bir araya getirme kararlılığı. Marti “Kılıcı kimse bizden almadı, biz düşmesine izin verdik" diyerek, iç savaşların yarattığı kafa karışıklığını irdeledi. "Silahlarını düşmana değil, alçak koşullara teslim ettiler."

Martí, hedeflerine ulaşamamasına, arzulanan sonuca erişememesine rağmen, 10 Ekim 1868'de bağımsızlık ateşini yakan ve on yıl boyunca yanmasını sağlayan yurtsever uyanışın ayrıntılarını biliyordu. Ayrıca Kübalıların onları ormanlara gönderen duyguların aynısını hâlâ taşıdıklarını ve birliğin öncüsünün liderliğinde yeni ve muzaffer bir girişimin gerekli olduğu kadar mümkün olduğunu da biliyordu.

İkna etmek, bir araya getirmek, seferber etmek, eğitmek Küba’nın kurtuluş mücadelesinde güncel görevlerdi ve bu görevleri somutlaştırmak için örgütlü bir güce ihtiyaç vardı: Parti.

Bu sırada, çalkantılı bir Avrupa'da, Vladimir İlyiç Lenin'in liderliğinde, Marksizm-Leninizmin öğretileri Çarlık Rusya'sının tarlalarında ve kentlerinde, bir Bolşevik örgütün öncülüğünde, metinden eyleme geçiş yaptı.

Rus lider ve Küba dehası, birbirini tanımasa da neredeyse bir koro gibi benzer amaçlar için benzer araçlar kullandılar. Kökenleri aynı adalet tutkusunda yatan, iki bağlantısız olay böyle gelişti.

Küba Devrimci Partisi’nin temel fikirleri çerçevesinde, vatanımızın mutlak kurtuluşu için Zorunlu Savaşı örgütleme ve “tarihi boyunca coğrafi konumunun gerektirdiği zor görevleri üstlenerek, çocuklarının kalıcı mutluluğunu sağlayabilecek bir ulus inşa etme” hedefinde, halkımızın bugünkü siyasi öncüsü Küba Komünist Partisi'nin temelleri yatmaktadır.

General Raúl Castro şöyle diyor:" (Ekonomik ve sosyal modelimizi) kavramsallaştırmayı sürdüren ilkeler, Martí'nin mirasına, Marksizm-Leninizm'e, Küba Devrimi'nin tarihi lideri Fidel Castro Rúz'un düşüncesine ve Devrim'in kendisine dayanmaktadır."

José Martí'li kuruluş günlerinden mevcut Küba Komünist Partisi'ne uzanan yol, uzun, başarılar ve başarısızlıklar, büyüme ve öğrenmelerle dolu zorlu bir yol oldu... Çok defa olağanüstü kahramanlıklar ve fedakârlıklar içeren bir yolculuk...

Engeller ne önemsizdi ne de azdı. Boyun eğmeyen adada sömürgeciliği elde tutmanın imkânsız olduğunu bilenler ve "olgun meyveyi" tatmak isteyenler, Kübalılar arasındaki birliğin, yayılmacı iddialarına aşılamaz bir engel oluşturacağını başından beri anladılar ve bunu önlemek adına hiçbir şeyden kaçınmadılar.

Raúl, Partimizin 7. Kongresinde, 19. yüzyıl boyunca ABD’nin sergilediği Açık Kader, Monroe ve Olgun Meyve doktrinlerini ve politikalarını hatırlatarak, "farklı ABD yönetimleri Küba'yı ele geçirmeye çalıştılar ve Mambilerin kahramanca mücadelesine rağmen, 1898'de, savaşın sonunda, aldatıcı müdahaleleri ile ele geçirmeyi başardılar." demişti.

"Ülkeyi askeri olarak işgal ettiler ... Kurtuluş Ordusu'nu terhis ettiler, José Martí'nin kurduğu ve önderlik ettiği Küba Devrimci Partisi'ni feshettiler ve yeni doğan Cumhuriyet’in Anayasası'na bir ek koydular:o Onlara içişlerimize müdahale etme ve var olanlara ek olarak, Guantanamo'da Deniz Üssü kurma yetkisi veren Platt Zeyillanamesi...”

José Martí, Carlos Baliño, Julio Mella ve Fidel Castro, Küba Komünist Partisi 8. Kongresi’nde portreleriyle anılıyor.

Bağımsızlık ateşini söndüremediler, ancak birçok yurttaşın canını aldılar. Bu durum Küba halkının en saf, en asil ve en cesur halinin ortaya çıkmasını sağladı, bu örnekler genellikle bugünün savaşlarına ilham veren komünistlerdi.

1925'te Carlos Baliño ve Julio Antonio Mella'nın ittifakında ne büyük semboller gizlidir! Biri, Martí'nin Küba Devrimci Partisi'nin kurucusu olan, birikmiş deneyimiyle, hayatının sonbaharında… Diğeri henüz 22 yaşında olan Mella, sadakat ve sürekliliğe dayalı eylem biçimiyle ilk Küba Komünist Partisi'nin kurucusu…

Dört yıl sonra, Julio Antonio, sadece 26 yaşındayken, Meksika topraklarında sürgün edildiğinde, devrimci kargaşanın ortasında tiran Gerardo Machado'nun tuttuğu bir tetikçi tarafından öldürüldü. Hayatının son saniyelerinde "Devrim için ölüyorum" dedi. Fikirleri ilham vermeye devam edecekti. Machado diktatörlüğü, beş yıldan daha kısa bir süre içinde, öncülerinin bir kez daha sosyalist fikirlerin savunucuları olduğu, bir halk devrimci ayaklanması karşısında çökecekti.

"Pablo de la Torriente Brau , Rafael Trejo , Blas Roca , Raúl Roa ve Carlos Rafael Rodriguez de dahil olmak üzere Villena , Guiteras ve devrimin diğer önemli isimleri, emperyalizm yanlısı hükümetlere meydan okumaya başladı.

O günlerde diğerleri, İspanya İç Savaşı sırasında faşist güçlere karşı, cumhuriyetin davasını savunan Kübalı gönüllülerden oluşan bir tugayın bir parçası olarak dayanışma güdüsüyle İspanya'ya gittiler. Pablo de la Torriente orada hayata gözlerini yumdu.

Yüzüncü Yıl Kuşağı’nın genç üyeleri, 26 Temmuz 1953'te Santiago de Cuba'daki en büyük askeri kışlaya silahlı girişimde bulunduklarında bu fikirlerden, bu soylu düşlerden, bu örneklerden ilham aldılar. Sonsuza dek tarihe işlenmiş olan ve hem Marx'ın hem de Martí'nin fikirlerini çoktan benimsemiş olan bir liderleri vardı (Fidel kast ediliyor - ç.n.) ve Martí'yi düşüncelerinde taşıyorlardı. O gün adanın bağımsızlık mücadelesinin son aşaması başladı ve aynı yurtsever duygularla Üniversite Öğrencileri Kurulu ve Halkçı Sosyalist Parti gibi diğer devrimci örgütler de mücadeleye katıldı.

Bunlar yurtsever, bağımsızlık yanlısı ve emperyalizm karşıtı mücadelelerdi. Yaşamlarla ve acılarla, yüksek bir bedel ödendi, ancak vatan her öfke karşısında, bağımsızlık ve egemenlik idealinin her ihlali karşısında onurlu bir şekilde karşılık verdi.

Raúl'un da vurguladığı gibi, "ABD’nin 1899'dan sonra adanın ekonomik ve siyasi hayatı üzerinde tam kontrol sahibi olmasına izin veren Küba'nın yeni-sömürgeci (neo-kolonyal) durumu, Küba halkının özgürlük ve bağımsızlık arzusunu hüsrana uğrattı, ancak ortadan kaldırmadı. Tam olarak 60 yıl sonra, 1 Ocak 1959'da, Başkumandan Fidel Castro liderliğindeki Devrim'in zaferiyle, tam olarak özgür ve bağımsız bir ülke olduk."

Devrim iktidara geldiğinde, kazanımlarımızı yok etmeyi hayal edenlere karşı şaşmaz bir kalkan olarak birlik, kalıcı bir gereklilik haline geldi. Belirli mezhepsel duyguların üstesinden gelinmesiyle birlikte, Bütünleşik Devrimci Örgütler (Organizaciones Revolucionarias Integradas) kuruldu ve daha sonra 1965 Ekim ayı başlarında Küba Komünist Partisi'nin doğduğu Küba Birleşik Sosyalist Devrim Partisi (Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba) kuruldu.

Küba’nın tüm tehditlere ve düşmanlığa direnme konusundaki olağanüstü kapasitesi, Fidel ve Raúl'un keskin zekalı liderliğinde yatmaktadır. Bu miras ile, yeri doldurulamaz silahlar olan sadakat, birlik, direnme ve zafer geleneği ile Komünist Partimiz ve halkı şimdi çok önemli bir noktada 8. Kongre'ye ilerliyor.

İnanılmaz zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenen, tehlikeyi ne küçümseyen ne de ondan korkan ülke Küba, zorluklarla süreklilikle mücadele ediyor; Fidel ve Martí geleneğini taşıyan bu halkın asla teslim olmayacağını göremeyen aciz, sefil düşmanlarını çileden çıkaran ve rahatsız eden bir süreklilikle...