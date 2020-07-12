ÇEVİRİ | 26 Temmuz Küba'nın ruhunda yaşıyor

Küba Komünist Partisi'nin yayın organı Granma'da yayınlanmıştır.

Çeviri: soL Çeviri

Pandemi, Kübalıların tarihi neslin anısına her 26 Temmuz'da düzenlediği etkinliklere fiziksel olarak katılmamıza engel olmuş olabilir. Az sayıda isyancının, Fidel öncülüğünde halkın arzularını sonsuza dek "fethettiği" 1953'te atılan adımın önemini hiçbir virüs veya benzer olumsuz durum azaltamaz.

Santiago, o dönemden bu yana aynı değil. Bayamo ve Küba da değil. Moncada ve Carlos Manuel de Céspedes kışlalarına yapılan saldırılar, anavatanın inşasının önünü açtı. Bu anavatan bugün, zaferin yaklaşan 67. yıldönümünde, egemenliğini koruyor.

Yaptıkları, ülkenin tüm dış provokasyonları, empoze edilen tüm engelleri, bizi boğmak amaçlı "sıkılan tüm vidaları" püskürtmesinde, kendi alternatifini ve yenilikçiliğini oluşturmasında, dik durmasında ve ABD tehditleri karşısında diz çökmemesinde ilham kaynağı oldu.

Kübalıların 1953'teki isyankar ruhunu onurlandırmanın en iyi yolu, Covid-19'la mücadeleyi kazanmak. Bu, şimdi kazanmamız gereken yeni bir zafer.