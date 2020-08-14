Çeşme'de yangın: 50 hektar alan etkilendi

Gece saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale edilirken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi. Bölgeye giden Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi. Yangına havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

50 hektar civarı alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesine geldi. Kaymakam Çakıcı'dan bilgi alan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının trafolardan çıkabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Pakdemirli, yangından 50 hektar civarı alanın etkilendiğini de belirtti.