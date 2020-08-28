Çeşme'de rüzgar enerjisi santrali yapmaya hazırlanan Güral Porselen'e protesto

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan mahallesinde, 2016 yılından mahkeme kararı bulunmasına rağmen rüzgar enerjisi santrali yapmak üzere bölgedeki ormanlık alana zarar veren Güral Porselen protesto edildi.

Firmanın izinsiz şekilde yol açma çalışmalarına başladığını söyleyen Çeşmeliler, tekrar dava açmaya hazırlanırken, SİT alanı içerisinde yer alan antik eserlerin de zarar gördüğünü belirtti.

Çalışmalara karşı bir araya gelen Çeşmeliler, bölgede yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek bir Germiyan köy kahvesinde toplantı yaptı. Toplantıya Türkiye Komünist Partisi Çeşme İlçe Örgütü de katıldı. Toplantının ardından bölgede inceleme de yapıldı.