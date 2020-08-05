Çeşme Kaymakamı görevden alındı

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki Momo Beach tesisinde güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiğini iddia etmişti.
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerdeki işletmelerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı.
Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.