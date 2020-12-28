'Cesetleri camilere sokulmasın' açıklaması 'tamamen duygusal'mış...

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Yılmaz Özdil ve gazeteci Cüneyt Akman'a yönelik “Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” açıklamasının arkasında Sifil'in ticari ilişkilerinin olduğu ortaya çıktı.

'Tamamen duygusal'

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Sözcü'den Can Özçelik'e yaptığı açıklamalarda Sifil'in ticari ilişkilerini anlattı ve bu saldırganlığın tesadüf olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ben, Sifil'in zihniyetinde olan kişilerin ‘din' referanslı açıklamalarını okuduğumda arka planını merak ederim. Biraz araştırınca Sifil'in 2014'te bir vakıf kurduğunu ve bu vakıf kurucuları arasında ‘Eminevim' adlı bir şirketin kurucusunun da olduğunu gördüm.

"Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Eyüp Kitaplığı' adı altında Vezir Tekkesi restore edilmiş ve buraya 2 milyon TL harcanmış. Daha sonra da bu yer İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı'na verilmiş. Daha ilginç olan şey Akman ile ben ‘Eminevim' ile ilgili daha önce Tele 1'de yayın yapmıştık. ‘Eminevim'in bu vakıfta kurucu olması, Sifil'in ‘Eminevim' ile ilgili tanıtıcı paylaşımlar yapması bende olayın ‘Tamamen duygusal' olduğu izlenimini yarattı."

Ebubekir Sifil, 29 Ağustos 2016'da “Evi olmayanın ev almak üzere -Eminevim gibi- bir yere ödediği paraya zekat düşmez” paylaşımını yaptı. Gazeteci Murat Ağırel, Ebubekir Sifil'in 2012'de Milli Gazete'de Eminevim ile ilgili bir makale kaleme aldığını, sonrasında da sosyal medya hesaplarından bu firmanın reklamını fetva verir gibi yaptığını kaydetti.

'Bay Sifil'in çıkarlarını rencide etmişiz'

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamada bulunan gazeteci Cüneyt Akman da “Çıkar ilişkisi ortaya çıkınca intikam almaya çalıştı” dedi. Akman, şunları söyledi:

"20 Eylül'de “Zamanın Ruhu” programında çocuklara tesettür ve takkeler giydirilerek faaliyette bulunan bir gruba ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu tarikat veya cemaatin aynı zamanda zaman zaman hakkında saadet zinciri olduğu yönünde iddialar dile getirilen bir oto pazarlama şirketinin de sahibi olduğu, programda Murat Ağırel tarafından ortaya çıkarılmıştı. Hemen sonrasında ise Selefi derneklerin silahlandığı ile ilgili Cübbeli Ahmet'in bir iddiasını konuşmuştuk. Şimdi yine Murat Ağırel ortaya çıkardı; bu Bay Sifil o kurayla güya faizsiz oto pazarlama şirketinin sahibi ile kurduğu vakıfta bir arada. Yani açık bir çıkar ortaklığı var ve biz anlaşılan, Bay Sifil'in maddi çıkarlarını rencide etmişiz."