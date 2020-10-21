Cerrahpaşa’da vaka sayılarında iki katına yakın artış

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Cerrahpaşa’da koronavirüs vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış olduğunu belirtti.

Gönen Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim” dedi.