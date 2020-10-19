Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kalitesiz yemeklere tepki

Öğrenciler adına yapılan açıklamada yemekhanede sunulan yemek hizmetinin yetersiz ve sağlıksız olduğuna değinen öğrenciler yemekhaneyi boykot edeceklerini belirterek, sorunlarının acil çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Basın açıklaması sonrasında öğrenciler, yanlarında getirdikleri yemeklerini Dekanlık önünde sosyal mesafeye dikkat ederek yediler.