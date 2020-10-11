Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intörn hekimler ücretsiz yemek hakkından mahrum edildi

Türkiye’de pandemi döneminde en çok konuşulan konulardan biri de sağlıkçıların gösterdikleri fedakârlık olsa da, sağlıkçıların bu fedakarlığına karşı yaşam ve çalışma koşullarında hiçbir iyileşme meydana getirilmedi.

En son mağduriyet İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde eğitimlerine başladıklarında personel yemekhanesinden yemeklerini ücretsiz alan intörn hekimler, 5 Ekim’de yüz yüze eğitimin fakültede resmi olarak başlamasıyla bu haklarından mahrum edildi.

Konuya dair görüşlerini aldığımız intörn hekimin anlattıkları şöyle:

"Biz Eylül başında çalışmaya başladığımızda bütün intörnler personel yemekhanesinden yemeğimizi yiyorduk ancak 5 Ekim itibariyle yüzyüze eğitimin başlamasıyla bu imkan elimizden alındı. Bunun yerine öğrenci yemekhanesine yönlendirilen bizler, hem yemeklere ücret ödemeye başladık, hem de yemeklerin porsiyonu ve kalitesi düşürüldü. Ayrıca öğün sayısı da teke düşürüldü."