Çerkezoğlu ortak açıklamadaki vurguyu değerlendirdi: Sadece AKP dönemine ilişkin değil

DİSK’in Türk-İş ve Hak-İş ile birlikte ortak olarak yaptığı açıklamada yer alan kimi ifadeler dikkat çekerken, hem açıklamaya hem de önümüzdeki sürece ilişkin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştük.

'Sadece AKP dönemine ilişkin bir vurgu değil'

Açıklamada yer alan "Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır” ifadelerini soL’a değerlendiren Çerkezoğlu, “Bu sadece AKP dönemine ilişkin bir vurgu değil. Bu ülkede 40 yıldan uzun süredir asgari ücret belirleniyor. Gerçekten olması gereken, insan onuruna yaraşır bir ücret mümkün değil gibi bir süreç işletiliyor. Biz bu mümkün diyoruz, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mümkün ve belirlenebilir diyoruz” ifadesini kullandı.

'Hükümetin hakem rolü tutumuna vurgu'

Yine ortak açıklamada yer alan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirleyici olan Hükümetin tutumudur” sözlerine ilişkin de açıklamada bulunan Çerkezoğlu, bu ifadenin hükümetin tutumuna ilişkin bir vurgu olduğunu söyledi.

İktidarın asgari ücretin belirlenmesi sürecince kendisini “hakem” olarak sunduğunu, bunun doğru olmadığını belirten Çerkezoğlu, “Gerçek bir toplu pazarlık süreci olsa, konfederasyonların yer aldığı, grev hakkının olduğu bir süreç olsa ‘hakem’ rolü söz konusu olabilir ancak oy çokluğuyla karar alınıyor ve hükümet çoğunlukla patron tarafıyla ortak karara imza atıyor. Açıklamadaki bu ifadelerin nedeni, hükümetin hakem değil, taraf olduğuna işaret etme amacı taşıyor” dedi.

Çerkezoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra çıkarılan ilk kararnamede Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını hatırlatırken, bunun da taraf rolünü pekiştirdiğini söyledi.

'Pazartesi ortak açıklamalar yapılacak'

Üç konfederasyonun yaptığı bu ortak açıklamanın ortak eylemlere dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin de açıklamada bulunan Çerkezoğlu, “Aslında bu açıklamalar ortak eylemin de duyurusu. Pazartesi günü 81 ilde açıklamalar yapılacak. Saat 11.00’de yapılacak bu ortak açıklamalar, 4 Aralık’ta yapılan açıklamadaki temel ilkeler üzerinden işçilerin taleplerini dile getirecek. Bu açıklamalar yerellikteki duruma göre kimi yerlerde birlikte kimi yerlerde ayrı ayrı yapılacak” diye konuştu.