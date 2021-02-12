Çerkezköy'de iş cinayeti

Tekirdağ Çerkezköy'deki Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) faaliyet gösteren HEMA-Hattat traktör döküm fabrikasında çalışan Hüseyin Akkurt makineye sıkışarak ağır yaralandı. 36 yaşındaki Akkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kapaklı Gazetesi'nin haberine göre, dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Akkurt'u özel bir hastaneye kaldırdı. Akkurt'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.