Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında koronavirüs denetimi yaptığı sırada bir yurttaşa söylediği sözlerin ardından işlem başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. İnce, "Bu kapsamda Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır" diye yazdı.

Kaymakam Abban, ilçede koronavirüs denetimi yaparken bir işletmeye gererek Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş, bu sırada masada oturan bir yurttaşa "İndir şu arka ayağını" demişti.

Abban daha sonra görevlilere işyerinin kapatılması talimatını vermişti.