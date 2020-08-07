Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme: Kamu görevlilerine takipsizlik kararı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan tarafından yapılan soruşturmada, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ceren Özdemir’in ailesi avukatları aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti.

Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda katil Arduç’un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade ettiği ayrıntılı olarak açıklanarak, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/hizmet kusurlarının tespit edilerek, haklarında dava açılması istendi. Yaklaşık 5 ay süren soruşturma sonunda Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, şüpheli kamu görevlilerinin ifadeleri, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen başkontrolör tarafından Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan denetim sonucu düzenlenen 13 Aralık 2019 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen adalet müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 24 Şubat 2020 tarihli rapor ve dosyadaki diğer delillerin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık takipsizlik kararında hükümlü Özgür Arduç'un Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılması işlemlerinin Açık Ceza İnfaz Kurumları'na Ayrılma Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler doğrultusunda usulüne uygun bir şekilde yapıldığını bildirdi. Hükümlü Arduç hakkında iyi hal tespiti görüş bildirme kararı alınmasında ve açık ceza infaz kurumlarına ayırma kararı verilmesinde ilgili personelin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.

Aile itiraz etti

Ceren Özdemir’in ailesi karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde katil Arduç’un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade etmesine rağmen önlem alınmadığı, kaçmasından sonra etkili aranmadığı iddiaları tekrarlandı. Dilekçede savcılığın takipsizlik kararının kaldırılarak kamu görevlileri hakkında kamu davası açılması istendi.

Avukat Müjde Tozbey Erden: Gerçek sorumluların da yargılanması için direnmeye devam edeceğiz!

Ceren Özdemir, cezaevinden firar eden bir hükümlü tarafından öldürülmüştü. Ordu'da dershaneden dönen kızımız E.A. ise cezaevinden 2 kez firar eden, başka bir çocuğa tecavüz ettiği için cezaevinde olan ve yine firar eden bir hükümlü tarafından tecavüze uğradı.👇👇 https://t.co/C2QMjA1bIW — Mujde Tozbey Erden (@MujdeTozbeyErde) August 7, 2020