CENTCOM komutanı: İsrail’le savaşın sonu Hizbullah için iyi olmaz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Lübnan, Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Ürdün, Katar ve Kuveyt’i kapsayan Ortadoğu gezisinde düzenlediği bir basın toplantısında, Hizbullah için İsrail’e karşı operasyon düzenlemenin büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bunun sonunun iyi biteceğini sanmıyorum’’ diye konuştu.

Şubat ayından bu yana bölgeye düzenlediği ilk ziyarette konuşan McKenzie, doğu ve güney Suriye’deki ABD askerlerini ziyaret etme fırsatı da bulduğunu ve bu seyahatin kendisine Irak’ın yeni başbakanı ile tanışma fırsatı sunduğunu belirterek, ‘‘Bölgeye yeniden gelmek benim için çok önemliydi, çünkü bazı şeyler video konferansta görülemiyor, yüz yüze konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

'Hizbullah'ın varlığını kabul ediyoruz'

ABD’nin Hizbullah’ın hükümetten dışlanması için yoğun siyasi ve ekonomik baskı uyguladığı bir dönemde ziyaretini gerçekleştiren ABD’li general, ‘‘Hizbullah’ın Lübnan’daki varlığını kabul ediyoruz’’ derken, örgütü İsrail’e saldırmaması konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

‘‘Hizbullah’ın burada olduğunu görmezsek körlük etmiş oluruz. Lübnan’daki yerel halkın bunun sonucunda bazı tavizler vermesi gerektiğinin farkındayız. Ama Hizbullah’ın İsrail’e operasyon düzenlemesinin büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bunun sonunun iyi biteceğini sanmıyorum’’ ifadesini kullandı.

'SDG'ye yardıma devam ediyoruz'

İran’ın Natanz nükleer tesislerindeki sebebi henüz açıklanmayan patlama ile ilgili bir soru üzerine, İran’ın nükleer programına ne olmuş olabileceği hakkında spekülasyon yapmak istemediğini belirten McKenzie, ABD’nin Suriye’de İŞID’e karşı operasyonlarda Suriye Demokratik Güçleri’ne yardım etmeye devam ettiğini belirtti. McKenzie, Washington’un sahadaki güçlerin İŞID saldırıları ile başa çıkabilmelerini sağlayacak yerel koşullar yaratma arayışı içinde olduğunu belirterek, ‘‘Önümüzde kansız bir gelecek yok. Ancak yerel halkla birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir gelecek var ve Fırat nehri vadisi boyunca, özellikle de Fırat’ın doğusunda, oradaki ortaklarımızla yerel güvenlik güçlerinin bu saldırıları önlemesini sağlamak için çok çalışıyoruz’’ diye konuştu.