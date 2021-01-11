Cenk Tosun’un yaptığı kurt işaretine soruşturma

İngiltere Premier Ligi'nde yer alan Everton takımında oynayan Türkiyeli futbolcu Cenk Tosun'un, oynadığı Federasyon Kupası maçında attığı golden sonra yaptığı kurt işareti tepki aldı.

Everton, 9. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rotherham United ise 56. dakikada Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Federasyon Tosun'a soruşturma açtı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Cenk Tosun, "böyle bir grubun olduğunu bilmediğini, gökyüzüne doğru bir hareket yaptığını ve tanrıya teşekkür etme maksadıyla bu hareketi yaptığını" söyledi.