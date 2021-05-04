Cengiz İnşaat'tan 'İkizdere' açıklaması

Cengiz İnşaat, Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı hakkında basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Projenin sahibi olan ilgili Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun taş ocakları belirlenmiş, rezerv miktarı ve dayanıklılık değerleri dikkate alınarak koşulları sağlayan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilgili mevzuat kapsamında ham madde üretim izni alınmıştır" denildi.
Açıklama şöyle devam etti: