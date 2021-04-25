Cengiz İnşaat'ın taş ocağına karşı çıkan köylüye jandarma saldırısı: 15 gözaltı

Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'ne Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı nöbet tutan halka jandarma ekipleri biber gazı ve copla saldırdı. 15 yurttaş gözaltına alındı.

Vadinin taş ocağı için tahrip edilmesine karşı bölge halkının direnişinin 5. gününde jandarma ekipleri yurttaşların bölgeye ulaşmalarını engellemek için arazilere ve evlere girerek tacizde bulundu.

Yolların kapatılması üzerine yurttaşlar jandarma ekiplerini arazilerinden çıkararak bölgeye patikalardan ulaştı. Vadi girişinde iş makinelerin önüne geçen köylülere jandarma cop ve biber gazıyla saldırdı.

Saldırıda 15 yurttaş gözaltına alındı.

Saldırı sonrası köylü ve iş makinesinin arasına giren jandarmanın koruması ile iş makinesi çalışmaya başladı.

Dün bölgeye giren iş makineleri yurttaşların direnişi sonucu geri çekilmişti. Bölge halkı, iş makinelerine karşı gece orman içi yollardan getirdikleri arı kovanlarını yola yerleştirmişti.

İstanbul Kadıköy'de yarın açıklama yapılacak

İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) Başkanı Ziya Yıldırım'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Dernekten yapılan açıklamada saldırıya tepki için yarın saat 13.00'te İstanbul Kadıköy'de bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada "Pandemi kurallarına uyarak 26.04.2021 tarihinde (yarın) saat 13.00'te Kadıköy Osmanağa Mh Kırtasiyeci Sk'da bir araya gelinecektir" denildi.