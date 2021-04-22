Cengiz İnşaat'ın taş ocağına halk 'dur' dedi

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılmak için İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağı için bugün yine iş makineleri bölgeye geldi.

Jandarma eşliğinde çalışmalara başlamak isteyen iş makinelerine halk engel oldu.

Bekleyiş sürüyor.

'Cennet topraklar bir şirket kazansın diye katlediliyor'

Bölgedeki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, ''Halkın direnişi ile çalışma durduruldu, bekleyiş sürüyor. Taş ocağı yapılırsa su yok olacak, arıcılık bitecek, çay bitecek, toz tüm bölgeyi kaplayacak. Cennet topraklar bir şerket kazansın diye katlediliyor'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılmak için İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağı için dün sabah saatlerinde iş makineleri bölgeye girmiş, halk iş makinelerinin çalışmasına izin vermemişti.