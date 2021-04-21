AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Rize İkizdere'deki İşkencerede Vadisi'ne jandarmayla girip taş ocağı çalışmalarına başladı.
Evrensel’de yer alan habere göre iş makinelerine eşlik eden askerler, vadide nöbet tutan yurttaşlardan kurdukları çadırları kaldırmalarını istedi. Askerler, vadi girişini de barikatlarla kapattı. Yöre sakinlerinin, yıkıma karşı İkizdere Kaymakamı ile gerçekleştirdiği görüşme ise sürüyor.
Yurttaşların yarın "yürütmeyi durdurma" talebiyle Rize İdare Mahkemesine başvuracakları öğrenildi.
Cengiz İnşaat taş ocağı için İşkencedere Vadisi'nde makineleri çalıştırdı
Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenilen taş ocağı için bölgeye askerler eşliğinde iş makineleri girdi.
Haber Merkezi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Rize İkizdere'deki İşkencerede Vadisi'ne jandarmayla girip taş ocağı çalışmalarına başladı.