Cengiz İnşaat taş ocağı için İşkencedere Vadisi'nde makineleri çalıştırdı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Rize İkizdere'deki İşkencerede Vadisi'ne jandarmayla girip taş ocağı çalışmalarına başladı.



Evrensel’de yer alan habere göre iş makinelerine eşlik eden askerler, vadide nöbet tutan yurttaşlardan kurdukları çadırları kaldırmalarını istedi. Askerler, vadi girişini de barikatlarla kapattı. Yöre sakinlerinin, yıkıma karşı İkizdere Kaymakamı ile gerçekleştirdiği görüşme ise sürüyor.



Yurttaşların yarın "yürütmeyi durdurma" talebiyle Rize İdare Mahkemesine başvuracakları öğrenildi.