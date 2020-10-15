Cengiz Holding'in siyanür havuzu kurmak istediği alanda yangın: Müdahale edilmiyor

Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Damar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, dün sabah saatlerinde “bilinmeyen bir nedenle” yangın çıktı. Orman yolu olmadığı gerekçesiyle uzun süre yangına müdahale edilmedi.

Bölge halkı “Yangın daha geniş bir bölgeye yayılmaya devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın ikiye bölündü. Yangının çıkış sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte resmi olarak da bir açıklama yapılmış değil. Yangının daha geniş bir alana yayılmaması, daha fazla canlının zarar görmemesi ve civar köylere yangının sıçramaması için bir an önce yangına müdahale edilmesini bekliyoruz” dedi.

Bölgeye siyanür havuzu kurulmak isteniyor

Damar köyü, uzun bir süredir Cengiz Holding’in siyanür havuzu kurmak istediği bir bölge. Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, 2014’te Murgul Siyanüre Hayır Platformu’nun direnişi ile geri çektirilen projeyi yeniden gündeme getirerek halkı ikna çabasına girişmişti.