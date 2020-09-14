Cengiz Holding'in projesi için ÇED süreci başlıyor: 'Kaz Dağları’nda 3,5 milyon ağaç kesilecek'

Çanakkale’deki Halilağa Bakır Madeni Projesi’yle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yarın başlıyor. Projenin yakınındaki Hacıbekirler Köyü’nde saat 11.00’de ‘halkın katılımı toplantısı" yapılacak. KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin açıklamasına göre maden projesinin yapılacağı bölge ormanlık alan ve burada ağaçlar kesilecek.

3,5 milyon ağaç

Dernekle beraber faaliyet gösteren Avukat İsmail Hakkı Atav, maden projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları’nda 6 bin 130 dönümlük alanda 350 ağaç kestiğini hatırlattı.

ANKA'nın haberine göre Atav “Yine Kaz Dağları’nda Halilağa Bakır Madeni’nin kapasitesinin arttırılması için yarın toplantı yapılacak. Bakır madeni projesinin kaplandığı alan 51 bin 660 dönüm. Daha önce Alamos Gold şirketinin 6 bin 130 dönülük proje alanı için kestiği 350 bin ağaç üzerinden orantı kuracak olursak, 3, 5 milyon civarında ağaç kesilecek” dedi.

Toplantının ertelenmesi ve ÇED sürecinin durdurulması talep edildi

Projenin çevreye zarar vereceğini açıklayan KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle toplantının ertelenmesini istedi ancak Çanakkale Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu talebe yanıt vermedi.

Yazılı açıklama yapan Dernek, Kaz Dağları’nda "Su ve Vicdan Nöbeti" tutan çevrecilere koronavirüs pandemisi gerekçesiyle 500 bin liranın üzerinde ceza verildiğini hazırlatarak, “Pandeminin giderek yeniden yaygınlaştığı bu koşullarda ‘halkın katılımı toplantısı’ düzenlenmesi halkın sağlığı açısından ciddi risk oluşturacaktır. Hem Hacıbekirler Köylüleri’nin hem de toplantıya katılan diğer vatandaşların sağlığı ve can güvenliği her türlü maden projesinden daha önemlidir” dedi. Dernek ÇED sürecinin durdurulmasını talep etti.