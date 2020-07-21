Çengelköy'de tarihi çeşme yerinden kaldırıldı

İstanbul Üsküdar Çengelköy'de bulunan tarihi Bekir Efendi Çeşmesi, yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda yerinden kaldırıldı.

Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta önce kaldırılan yaklaşık 200 yıllık tarihi çeşmenin yerleştireceği Çengelköy Havuzbaşı Parkı'nda ekipler çalışma başlattı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, amacın "yaya trafiğini rahatlatmak ve tarihi çeşmeyi korumak" olduğu ifade edildi. Tarihi çeşmenin yerinden kaldırılması tartışmalara neden oldu.

Arkoefili'de yer alan habere göre de, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat konu ile ilgili olarak iBB olarak olay ile ilgili bir tasarruflarının olmadığını bildirdi. Polat daha sonra yaptığı açıklamada Bekir Efendi Çeşmesi’nin, koruma kurulu onaylı taşıma projesi olmadan yerinden kaldırıldığını duyurdu.

Polat, “Üsküdar Çengelköy’de 1. grup kültür varlığı Bekir Efendi Çeşmesi 6 numaralı Bölge Koruma Kurulu onaylı taşınma projesi olmaksınız yerinden kaldırılmıştır. İlçe belediyesi deposunda olduğunu şifahen öğrendiğimiz aykırı uygulama konusunda koruma kuruluna resmî yazı iletilmiştir” dedi.

Tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaklaşık 40 yıl önce de bulunduğu parktan alınarak Üsküdar Çengelköy 'deki Güzeltepe Caddesi'ne taşınmıştı.