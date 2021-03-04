Cenazeye katılan 100 kişiden 40'ı Covid-19'a yakalandı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, cenazelere ilişkin bir uyarı mesajı paylaştı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" dedi.

Peki, Koca'nın katıldığı cenaze?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası 92 yaşındaki Muhammed Emin Saraç'ın cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yapmıştı.

Kalabalık için "özür dileyen" Koca, ''Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini, bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını ve böyle bir görüntü olacağını ön göremedim. Ön görmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Vatandaşlarımızdan bu görüntü için özür diliyorum'' demişti.

Yüzlerce kişinin katıldığı bu cenazenin etkilerine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.