Cenaze mübadelesinin başlamasıyla Ermenistan bin ölüm daha bildirdi

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü Karabağ savaşında öldürülen 2 bin 317 Ermeni askerinin cesetlerinin adli tıp uzmanları tarafından incelendiğini doğruladı.

Bakanlık sözcüsü Alina Nikogossian, Facebook sayfasında bazı cesetlerin henüz teşhis edilmediğini belirtti.

Nikogossian, Azerbaycan tarafıyla cenazelerin değişiminin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve iki tarafın da bu aşamada ölü sayısı için kesin rakamlara sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Günün erken saatlerinde Azerbaycan, iki tarafın düşmanlıkların sona ermesi anlaşmasını imzalaması nedeniyle, tartışmalı Karabağ bölgesinde Ermeni tarafıyla askerlerin cenazelerini değiştirme eyleminin başlatıldığını doğruladı.

Cuma günü Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 27 Eylül'de bölgedeki silahlı çatışma cephesinin patlak vermesinden bu yana 1383 askerinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Cumartesi günü, Azerbaycan ile cenazelerin değiş tokuşunun ardından Ermenistan tarafına ait toplam ölü sayısı yaklaşık 1000 artmış oldu.

Azerbaycan kayıplarını henüz açıklamadı.