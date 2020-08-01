Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastane ruhsatını kaybetti

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sembollerinden haline gelen Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği hastanenin 28 Temmuz’da Hürriyet gazetesine verdiği ilan ortaya çıktı.
Odatv’den Furkan Karabay’ın haberine göre, ilanda "1555 yataklı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ruhsatı kayıptır. Hükümsüzdür" denildi.
Okmeydanı Şehir Hastanesi’nin açılışı 3 Nisan’da yapılırken, hastaneye "Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi" tabelası asılmıştı. Hastaneye, "Cemil Taşcıoğlu" adının verildiği ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.