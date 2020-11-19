Cemil Çiçek: Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan eski Adalet Bakanı AKP'li Cemil Çiçek, son dünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından gündeme getirilen "reform" tartışmalarına ilişkin konuştu.

Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren'e konuşan Çiçek, "Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin" dedi.

Taşgetiren'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cemil Çiçek aradı önceki gün:

-Bize yargı reformundan önce insan ve ahlâk reformu lâzım, dedi. Biz 459 yıldan beri yargının düzeltilmesini konuşuyoruz. Sadrazam Lutfi Paşa’nın Âsafnâmesinden, Göriceli Mustafa’nın Koçibey Risalesinden beri. Bir toplum 500 yıl adaleti arar mı?

Sonra sordu:

-Kanunda ne eksik?

Dedi:

-Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin.