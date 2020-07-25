Cemal Metin Avcı'nın babasının intihar ettiği haberine ilişkin açıklama

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı'nın intihar girişimde bulunduğu haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yaşayan babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Gencer, "Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır" dedi.