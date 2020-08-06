Cemal Enginyurt: MHP'deki kongreyi Meral Akşener kazandı ben iptal ettirdim

Fındık rekoltesiyle ilgili yaptığı son açıklamayla MHP tarafından partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt Hadi Özışık’ın Youtube kanalında yayınlanan “Perde Arkası” programına konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Enginyurt, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a çok sert sözlerle yüklenirken MHP’de Meral Akşener’in kazandığı kongreyi de kendisinin iptal ettirdiğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz gün İYİP lideri Meral Akşener’e yönelik yaptığı “eve dön” çağrısını da değinen Enginyurt, “Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım. Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu” dedi.

Cemal Enginyurt, programda şöyle konuştu:

“Sayın Akşener’le ilgili FETÖ’cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi sayın Akşener için… Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt’u Tarım Bakanı’nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener’i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum.

Ben şimdi düşünüyorum. İYİ Partili arkadaşlara ben niye küfür ettim diyorum kendi kendime. İnanın çok üzülüyorum. Benim Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın’la ne problemim vardı o zaman. Benim Meral Akşener’le arsa davam mı kan davam mı vardı?

Meral Akşener 19 Haziran’da kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik.”

Enginyurt: Bahçeli'ye ölene kadar abi diyecek insanım

Enginyurt, gündem olan açıklamaları hakkında Haber Global ekranlarında konuştu.

Enginyurt'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kongreyi ben iptal falan ettirmedim, ben iptal edilmesi için MHP'yi mahkemeye verdim, şikayet ettim. İYİ Partililer mutluluk içinde, Cemal Enginyurt itirafçı mı oldu diye. Ben kongre bir hak gaspı diye mahkemeye başvurdum.

Kongrenin gaspı falan yoktur. İYİ Partililer yalandan sevinç gösterisi yapmasınlar. Ben sayın Devlet Bahçeli'ye ölene kadar abi diyecek insanım. Ben Bahçeli'nin de beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu ve beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyor diyerek beni kötülediler, genel başkan da beni 4-5 defa uyardığı için 'yeter artık, atın demiştir' diye düşünüyorum. MHP'yi işgal girişimi var, 13 tane madde değiştirilerek MHP Genel Başkanı'nı yok etme eğilimiydi. "