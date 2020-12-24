'Cemaatin hakim ve savcı sorumlusu' Cem Saraç'ın hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, cemaatin hakim ve savcılardan sorumlu ismi olduğu belirtilen Cem Saraç'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Saraç'ı 'FETÖ' üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Örgüt mensubu hakim ve savcılarla görüşmek için lojmanlara gidilmemesi, telefon irtibatı kurulmaması ve ByLock üzerinden iletişime geçilmesi gibi talimatlar verdiği belirlenen Saraç'ın cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Cem Saraç'ın hapis cezasını onadı.